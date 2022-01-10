سعر الذهب اليوم الاثنين 10-1-2022 فى مصر وعالميا

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق العاشر من يناير 2022، تراجعا نتيجة لتراجه سعر الذهب على المستوى العالمي وذلك بعد عودة التداول بالبورصة العالمية بعد انقضاء الإجازة الاسبوعية.

سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 0.26%، ليستقر قرب أدنى مستوى له فى ثلاث أسابيع، كما تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة جنيهان، بعدما ارتفعت يوم أمس بقيمة 3 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في جمهورية مصر العربية مسجلا ما بين 788 و789 جنيهًا للجرام، وذلك في محال الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

وتراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا، صباح اليوم الاثنين في مصر، في محال الصاغة ما بين 901 و902 جنيه، وهو الأكثر انتشارا في دول الخليج وبعض محافظات مصر.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيراطًا، صباح اليوم في مصر، ما بين 675 و676 جنيهًا، في محلات الصاغة وهو العيار الذي ينتشر في القاهرة والإسكندرية.

أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم االإثنين

وسجلت أسعار جنيه الذهب في مصر في محلات الصاغة صباح اليوم، ما بين 6304 و6312 جنيهات.

سعر الذهب على المستوى العالمي

وتراجع سعر الذهب على المستوى العالمي صباح اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار فى بداية التداول بالبورصة العالمية عقب انقضاء الإجازة الاسبوعية وارتفع سعر جرام الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.18% ليتم التداول عند 1793 دولارا للأوقية متراجعت بنحو 3 دولار عن أسعار ختام الجمعة، لتظل قريبة من أدنى مستوى لها فى ثلاثة أسابيع.