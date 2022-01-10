إرشادات السفر للمملكة المتحدة للكويتيين: ما الذي تحتاج لمعرفته قبل السفر خلال كوفيد-19

تحتل المملكة المتحدة المرتبة السادسة بين أكثر الوجهات شعبية في أوروبا، حيث يزورها أكثر من 36 مليون زائر سنويًا.

حيث تعد الدولة وجهة جذابة للعديد من المسافرين، بما في ذلك أولئك الذين يرغبون في الذهاب لمشاهدة معالم المدينة، التسوق، أو تجربة المطاعم والمقاهي المشهورة عالميًا أو مجرد زيارة دولة جديدة.

وتسهل فيزا بريطانيا الإلكترونية للكويتيين السفر إلى المملكة المتحدة. حيث تم تقديم تصريح السفر الإلكتروني هذا مؤخرًا من أجل تسهيل السفر والسياحة بين البلدين.

الإعفاء الإلكتروني من فيزا بريطانيا

منذ عدة سنوات، كان أولئك الذين يرغبون في السفر إلى المملكة المتحدة من الخارج يحتاجون عادةً إلى زيارة أقرب سفارة بريطانية لهم، وتقديم طلب شخصيًا، والانتظار لأسابيع لإجراء مقابلة مع مسؤول الهجرة. وإذا كانوا محظوظين، فسيتم التصديق على فيزا بريطانيا لهؤلاء المسافرين.

لحسن الحظ، تغيرت الإجراءات، وأطلقت المملكة المتحدة مؤخرًا مجموعة كبيرة من السياسات الجديدة المتعلقة بالتأشيرات والسياحة الداخلية.

وكان أحد أهم التغييرات هو تقديم إعفاء الفيزا الإلكتروني (EVW) في عام 2014، والذي مكّن المواطنين من عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة من دخول المملكة المتحدة دون تأشيرة. في عام 2016، تم إضافة الكويت إلى القائمة أيضًا.

يأتي EVW مع مجموعة كاملة من المزايا، ولكن ربما يكون الأهم هو أنه يمكن لحامله دخول المملكة المتحدة والبقاء في الدولة لمدة تصل إلى 6 أشهر في المرة الواحدة. يعد الإعفاء من التأشيرة صالحًا للعديد من الأغراض المختلفة، بما في ذلك السياحة، الأعمال، الدراسة أو طلب العلاج الطبي.

وعلى الرغم من أن إعفاء التأشيرة الإلكتروني هو وثيقة دخول لمرة واحدة، إلا أنه سيكون من دواعي سرور المسافرين معرفة أن التقديم على EVW بسيط للغاية، وتتم العملية بالكامل عبر الإنترنت ولا تتطلب سوى نحو 15 دقيقة من البداية إلى النهاية.

يطرح طلب EVW بعض الأسئلة البسيطة، مثل الاسم الكامل للمسافر وبيانات جواز السفر ومعلومات الاتصال. وهناك أيضًا بعض الأسئلة المتعلقة بالتاريخ الصحي والجنائي لمقدم الطلب، وخطط سفرهم وخططهم أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.

وبعد اكتمال القسم الأول، سيحتاج المتقدمون إلى تحميل نسخ من المستندات الضرورية، والتحقق مرة أخرى من إجاباتهم، ودفع رسوم الطلب لإرسال النموذج بنجاح.

عادةً ما يكون متوسط ​​وقت معالجة نموذج EVW للمواطنين الكويتيين في غضون 48 ساعة، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد يكون أسرع أو أبطأ اعتمادًا على كمية الطلبات.

متطلبات الدخول البريطانية الحالية

بمجرد حصول المسافر على إعفاء التأشيرة البريطاني الإلكتروني المصدق، فإنه الوقت لبدء التخطيط لرحلة إلى المملكة المتحدة.

بداية من اختبارات PCR إلى شهادات اللقاح وقواعد العزل الذاتي، فقد غيّر الوباء بشكل كبير من طريقة سفرنا. لحسن الحظ، خففت المملكة المتحدة مؤخرًا من شروط الدخول، مما سهل على المزيد من الأشخاص دخول البلاد - ما دام أنهم يتبعون قواعد الدخول المناسبة.

في الوقت الحالي، تقسم حكومة المملكة المتحدة جميع الوافدين إلى فئتين: أولئك الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين لم يتم تطعيمهم (أي الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يحصلوا على أي جرعة على الإطلاق).

لكي يتم اعتبار المسافر قد تم تطعيمه بالكامل، يجب أن يحصل المسافر على جرعتين من اللقاح المعتمد في المملكة المتحدة. في الوقت الحالي، تشمل هذه القائمة أسترازينيكا، موديرنا، بيونتيك من فايزر، سينوفاك (كورونافاك)، سينوفارم وكوفاكسين.

يُقبل أيضًا المسافرون الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، وكذلك المسافرين الذين حصلوا على جرعات من لقاحات مختلفة (مثل الحصول على بيونتيك للجرعة الأولى وموديرنا للجرعة الثانية).

المسافرون الذين تم تطعيمهم بالكامل لديهم شروط دخول بسيطة للغاية: يجب عليهم تقديم دليل على اختبار سلبي (إما PCR أو التدفق الجانبي) الذي تم إجراؤه قبل يومين على الأقل من رحلتهم إلى المملكة المتحدة. بعد وصولهم إلى البلد، سيحتاجون أيضًا إلى إجراء اختبار PCR آخر في اليوم الثاني.

سيحتاج المسافرون الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل إلى إيلاء اهتمام خاص، لأن قواعد الدخول إلى المملكة المتحدة مختلفة قليلًا. حيث سيُطلب من المسافرين إجراء اختبار كوفيد-19 سلبيًا قبل السفر إلى المملكة المتحدة، والعزل الذاتي لمدة 10 أيام عند الوصول.

خلال فترة العزل التي تبلغ 10 أيام، سيحتاج المسافرون إلى إجراء اختبارين PCR في اليوم 2 واليوم 8. وهناك أيضًا الاختبار المقترن بالخروج، والذي يسمح لمن هم في الحجر الصحي بإنهاء عزلتهم الذاتية مبكرًا إذا خضعوا لاختبار PCR منفصل في اليوم الخامس. كما يمكن للأفراد إنهاء الحجر الصحي إذا تلقوا نتيجة سلبية لاختبارات PCR لليوم الثاني واليوم الخامس.

وأخيرًا، يتعين على جميع المسافرين الأجانب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة ملء نموذج تحديد موقع الركاب (المعروف أيضًا باسم PLF) قبل مغادرتهم. وسوف يستغرق PLF بضع دقائق فقط لإكماله ويطلب من المسافرين معلوماتهم الشخصية وتفاصيل السفر (مثل رقم الرحلة) وبيانات جواز السفر.

من خلال التقديم على EVW البريطاني ومراعاة قواعد الدخول، يمكن للمسافرين الاستمتاع بعطلة خالية من القلق في المملكة المتحدة.