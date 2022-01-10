الأحد.. مؤسسة روز اليوسف تتلقى العزاء في الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

أعلنت مؤسسة روز اليوسف الصحفية، إقامة عزاء للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الخامسة من مساء الأحد المقبل، وذلك بمقر المؤسسة بشارع القصر العيني بالقاهرة.

وشيع أهالي الدقهلية، ظهر اليوم الاثنين، جثمان الراحل بمسقط رأسه بمركز ومدنية شربين، على أن تتلقى أسرته العزاء اليوم بمدينة شربين، فيما تقيم عزاءً بالقاهرة في وقت لاحق، لم تحدده بعد.

وتوفي مساء أمس، الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ عام كامل.

واشتهر الإعلامي الراحل بتقديم عدد من البرامج الناجحة وهي الحقيقة والعاشرة مساءً على قناة دريم 2، وكل يوم على قناة أون، وآخرها التاسعة على القناة الأولى المصرية.