الأرصاد تحذر: غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس، ننشر لكم في السطور التالية البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بشان تفاصيل حالة الطقس غدا لثلاثاء الموافق 11-1-2022، حيث حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

رياح مثرة للرمال والأتربة

وعن تفاصيل طقيس غدا، حذرت الأرصاد الجوية من رياح مثرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة غدا

وتوقعت الأرصاد الجوية، وجود أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في البيان، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.