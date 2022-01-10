موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التدوال.

وأوضحت هيئة الميناء أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ويوجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ويوجد سفينة حاويات على الرصيف، و3 سفن بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.