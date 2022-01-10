موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التدوال.

وأوضحت هيئة الميناء  أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ويوجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ويوجد سفينة حاويات على الرصيف، و3 سفن بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الإعلامية نوران عطا الله تنفي شائعة وفاتها في حادث سيارة

قرار مهم من السيسي بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عاجل.. تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة المغرب وغانا في كأس أمم إفريقيا

عاجل.. إصابة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بفيروس كورونا في الكاميرون

خاص.. أول تعليق من زوجة وائل الإبراشي على شماتة بعض المتعصبين في وفاته

بن شرقي يعوض نجم الأهلي في منتخب المغرب

بشرى سارة لمنتخب مصر قبل موقعة نيجيريا

مفاجأة مدوية في مستقبل رونالدو مع اليونايتد