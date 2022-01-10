آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تصدر اسم عبد الرحمن أبو زهرة، تريند جوجل خلال الساعات الماضية،حيث يبحث محبي الفنان القدير عن أخر تطورات الحالة الصحية له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا الذي تسبب له في أزمة صحية نتيجة أعراض مر بها.

أخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وطمأن أحمد أبو زهرة، جمهور ومحبي والده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، على حالته الصحية، بعد احتجازه بأحد المستشفيات، قائلا “الحمدلله حالته مستقرة.. غير متدهورة.. والدي حصل على لقاح فيروس كورونا.. الجرعة الثالثة التعزيزية".

عبد الرحمن أبو زهرة حالته مستقرة

ومن جهتها، أكدت مي أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن حالة والدها مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

نشرت مي صورة قديمة لوالدها عبد الرحمن أبو زهرة وهي برفقته على النيل، معلقة عليها "بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تطلب الدعاء له

وفي نفس السياق، نشرت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، صورة تجمعهما قالت "نتيجة اختبار جدو إيجابية لفيروس كورونا، لكن الحمد الله يتعافى.. برجاء الدعاء له لتحقيق الشفاء العاجل إن شاء الله".

وكان قد حصل عبد الرحمن أبو زهرة على الثلاث جرعات للقاح كورونا، وهذا أمر مهم جدا في مسألة إصابته بالفيروس المستجد، وفقا لما قاله الفنان مفيد عاشور.

وقال "كل من تعامل مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أجرى مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجميع من تعاملوا معه غير مصابين وبصحة جيدة".