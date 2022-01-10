علامت جلدية تؤكد إصابتك بـ "أوميكرون".. وهذه أبرز الأعراض

انتشر متحور أوميكرون في العديد من الدول، وازدادت الات الإصابه به، فهناك علامات جلدية تطرأ على الأشخاص تؤكد إصابتهم بـ "أوميكرون، بجانب مجموعة من الأعراض سنوفيكم كافة التفاصيل حولها في المقالة التالية:

علامت جلدية تؤكد إصابتك بـ "أوميكرون"

ورد عن صحيفة “ذا صن”، أنه أبلغ عدد من المصابين الذين عانوا من متحور أوميكرون، عن علامات جلدية أصيبوا بها أثناء تعرضهم لمتحور أوميكرون وهي كالتالي:

العلامة الأولى

يحدث للأشخاص فجأة ودون إنذار، وهو عبارة عن ظهور تنوءات بارزة في الجلد، تنتشر في اليدين والقدمين، وتعرض الشخص للحكة المستمرة.

العلامة الثانية

ارتفاع حرارة الجسم ومع طفح جلدي بجميع الأنحاء وينتشر في الركبتين والمرفقين، وقد تعرض للإصابة به الأطفال،وفق ما ذكره طبيب في لندن ولكنه لم يعتقد أنه سيصيب الكبار أيضا.

العلامة الثالثة

تتورم أصابع اليدين والقدمين، وظهور بقع أرجوانية أو حمراء، تبرز فوق الجلد.

وعن أعراض متحور أوميكرون، نشرت الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا تقريرا توضح فيه أعراض متحور أوميكرون التي ظهرت على العديد من الحالات هناك.

أعراض متحور أوميكرون

ووفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هناك أعراض متعارف عليها لمتحور أوميكرون ومنها:

الشعور بالإعياء

التعرق الليلى

حكة الحلق

السعال الجاف

الآلام العضلية الخفيفة

ومن جهتها، قالت أنجليك كويتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا أن الأعراض التي تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من أوميكرون خفيفة للغاية، وتنتهي الأعراض سريعا، مفرنة من متغير دلتا الأشد خطورة.

وتابعت “فترة الحضانة متغير أوميكرون أيضا أقصر من غيرها، إذ يستغرق الأمر ما لا يقل عن 3 أيام حتى تظهر الأعراض ويصبح الشخص معديًا، مقارنة بالأيام الأربعة إلى الستة المنسوبة إلى المتغيرات السابقة”.