ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في أول أسبوع بيانير

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الأول من يناير الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في ديسمبر الماضي وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.



وبحسب البيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 776.8 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الأول والذي بلغ 725.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.1 بالمئة، كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 798.1 دولار للطن مقابل 748.2 دولار المسجل في كانون الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.7 بالمئة. وارتفع سعر الديزل من 638.3 دولار للطن إلى 692.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.5 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 665.2 دولار للطن إلى 720.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.3 بالمئة، في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 409.8 دولار للطن إلى 438.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة.



وفي المقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل الشهر الماضي والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7 بالمئة.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرًا بلغ 81.2 دولار للبرميل مقابل 73.9 دولار المسجل في كانون الأول الماضي.