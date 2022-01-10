العراق يقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل النفط للعقبة

اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الاطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان نظيره العراقي احسان عبدالجبار ابلغه باتصال هاتفي بـ "موافقة مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الاطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه".



وأشار الخرابشة إلى إنه اتفق مع الوزير العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الانبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.



واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة والتي عقدت في حزيران الماضي في العاصمة بغداد بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



كما ناقش الوزيران علاقات التعاون الثنائي وآخر مستجدات أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة.



ويأتي المشروع في اطار توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الاردن بموجبه حق شراء 150 الف برميل نفط يوميا لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.



ويتمثل المشروع ببناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل في اليوم من البصرة لغاية العقبة وبطول نحو 1665 كم لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة مرورا بالأراضي الأردنية وصولا إلى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.



وتقدر كلفة تنفيذ المشروع، الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن، بنحو 7- 9 مليارات دولار حسب التقديرات العراقية.