وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تزور جناح رواد 2030 بمنتدى شباب العالم



تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جناح مشروع رواد ٢٠٣٠ بمنتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير، بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفريق عمل مشروع رواد ٢٠٣٠ وعدد من رواد الأعمال الذين استفادوا من المشروع كما التقطت الصور التذكارية مع عدد من الشباب المشارك في المنتدى.



وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مشروع رواد ٢٠٣٠ احد أهم مشروعات وزارة التخطيط التى تستهدف دعم الشباب المصري ونشر ثقافة ريادة الاعمال وتوفير فرص لاطلاق طاقات الشباب، ودعم مشروعاتهم من خلال عدد من حاضنات الاعمال والمبادرات التي تتيح الفرص امام الشباب المصري وتوفر لهم فرص لانشاء شركات ومشروعات بأفكار مبتكرة.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منتدي شباب العالم يعطي ريادة الأعمال مساحة كبيرة في انشطته هذا العام ويؤكد على ضرورة تشجيع ريادة الاعمال والشركات الناشئة بما يضمن خلق فرص عمل ومسارات غير تقليدية لقدرات الشباب حول العالم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠، أن ريادة الأعمال هي أحد الملفات الرئيسية التي سيناقشها المنتدى، مضيفة أن ذلك يوضح الأهمية البالغة لقطاع ريادة الأعمال ويعكس التطور التكنولوجي الكبير الذي يحدث في العالم بإلاضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل للشباب.



وأضافت خليل أن مشاركة رواد ٢٠٣٠ في منتدى شباب العالم، فرصة عظيمة لعرض الكثير من الجهود التي تحققت في مجال ريادة الأعمال ولها دور كبير في جعل مصر مصنفة رقم واحد على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة، موضحة أن مصر أيضا تحتل المرتبة الرابعة في القارة الأفريقية من حيث عدد الشركات الناشئة.



ويشهد جناح مشروع رواد ٢٠٣٠ اطلاق الحاضنة المصرية الافريقية التي ستقدم الدعم الكامل لشباب القارة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال.