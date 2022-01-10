"دبي للسلع المتعددة" يستقطب 2485 شركة جديدة في 2021

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع عن تحقيق أفضل أداء سنوي منذ تأسيسه فقد استقطب المركز 2485 شركة جديدة إلى دبي في عام 2021 وسجل أفضل أداء له في أشهر يونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 20،000 شركة.

يأتي هذا الأداء القياسي بعد أن حقق المركز أيضا أداء استثنائيا خلال العام 2020 مع انضمام 2025 شركة جديدة إلى منطقته الحرة.

ونجح مركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب شركات جديدة من مجموعة واسعة من القطاعات بعد ما شهده من طلب قوي من الأسواق الدولية بجانب توسعه في مراكز السلع المختصة التابعة له وإطلاق مركز كريبتو.

وسجل المركز إقبالا كبيرا من الأسواق الرئيسية المستهدفة ومنها الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا مما يعكس استمرار جاذبية دبي كوجهة رائدة للتجارة وسهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن مركز دبي للسلع المتعددة شهد خلال العام الماضي نموا كبيرا في مختلف جوانب أعماله ويبقى تركيزنا منصبا على ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة ومفضلة عالميا لممارسة الأعمال للشركات من مختلف القطاعات يعكس هذا الأداء غير المسبوق القيمة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات المسجلة فيه من خلال مرافقه المتميزة وخدماته عالية الجودة والتقدم الكبير الذي نحققه في القطاعات الناشئة كمجال تقنيات التشفير خلال العام الماضي لمست شخصيا كيف تتقاطع تقنيات التشفير عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يجعلني فخورا بريادة المركز في دعم تطور هذا المجال الواعد في دبي وفي ظل ما حققه فريق مركز دبي للسلع المتعددة من زخم كبير خلال العام 2021 فإنني على قناعة بأننا سنواصل تحقيق الإنجازات المهمة خلال العام 2022 ومنها اكتمال بناء برج أبتاون تاور.

وأفاد ابن سليم أنه منذ عام 2018 وحتى 2021 انضمت 8347 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة وأصبحوا سفراء لممارسة الأعمال التجارية في دبي وكانت بيئتنا الداعمة لنمو وازدهار التجارة والتي طورناها وعززناها إستراتيجيا على مدى عقدين مساهما رئيسيا في ما وصلت إليه دبي من ثقل اقتصادي كبير. نتطلع إلى مستقبل مشرق وإلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية والعمل جنبا إلى جنب مع قيادتنا والحكومات في الخارج وأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة والقطاع الخاص بشكل عام ونواصل العمل معا في دبي.

من جانبها أعربت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات عن فخر المركز باختتام السنة المالية 2021 بأداء قياسي وإنجازات مهمة وهو ما سيرفع سقف طموحاتنا للعام 2022 وباتت منطقتنا الحرة وجهة مفضلة لأكثر من 20 ألف شركة مما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الارتقاء بمستوى خدماتنا وحلولنا ويشجعنا على بناء شراكات جديدة مثمرة وتعزيز نمو التدفقات التجارية عبر دبي نحضر حاليا لعدد من المشاريع المهمة للعام الجاري بما في ذلك مؤتمر دبي للماس الذي يستضيفه مركز دبي للسلع المتعددة في غضون 7 أسابيع من الآن وإطلاق النسخة التالية من تقريرنا الرائد "مستقبل التجارة" في وقت لاحق من العام.

ودشن مركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع "كريبتو فالي لابز" رسميا مركز "كريبتو" الذي يوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين. يقع المركز في برج الماس وبات اليوم وجهة رائدة على خارطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين.

ويرحب المركز بكافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير بداية من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين ووصولًا إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.

وفي أبريل من العام الماضي وقع المركز اتفاقية بيع وشراء أرض مع شركة ريت ديفيلوبمنت لتأسيس أكبر منشأة لتكرير المعادن الثمينة وتنقيتها وتخزينها والأولى التي تكون قائمة بالكامل على تقنيات البلوك تشين في منطقة الخليج العربي. وستختص المنشأة الجديدة بتنقية المعادن الثمينة وتخزينها بما فيها الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والروديوم.

كما أصدر المركز نسختين مخصصتين من سلسلة تقاريره الرائدة "مستقبل التجارة". وتركز النسخة المخصصة لتقنيات التشفير على قطاع التمويل اللامركزي وتأثيره على التجارة العالمية ومن المتوقع أن يحدث هذا القطاع الواعد نقلة نوعية في الأنظمة المالية الحالية مستفيدا من تقنيات البلوك تشين والتشفير الأخرى.

ويتناول التقرير الذي جاء بعنوان "تصورات حول التمويل اللامركزي" ثلاثة مواضيع رئيسية تشمل إمكانية أن يحل التمويل اللامركزي مكان أنظمة التمويل التقليدية أو أن يتكامل معها؛ ودور التمويل اللامركزي كأداة تعود بالكثير من المنافع على الدول المتطورة والنامية؛ وأهمية إنشاء أطر عمل تقدمية للوائح التنظيمية لتسهيل التجارة والابتكار.

واستضافت بورصة دبي للماس أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم 68 مناقصة للماس والأحجار الكريمة. وباتت دبي حاليًا مركز الماس الأسرع نموًا في العالم.

وتعامل مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة على صعيد تجارة الشاي مع أكثر من 35580 طنا متريا من الشاي بالإضافة إلى 6482 طنا متريا من منتجات الشاي ذات القيمة المضافة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 بالمائه عن عام 2020.

وقام مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بتخزين ومعالجة أكثر من 9000 طن متري من البن الأخضر والمحمّص مستوردة من مجموعة واسعة من الأسواق المُنتجة من مختلف أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا.

كما تضاعف عدد أعضاء المركز منذ إطلاقه ويمثل ذلك دليلا على النمو الكبير الذي حققه حيث اتجهت الشركات العالمية إلى دبي للاستفادة من حلول التخزين والبنية التحتية اللوجستية عالية الجودة التي تقدمها الإمارة في ظل ما تشتهد السوق من تحديات على مستوى سلاسل التوريد.

وعقد مركز دبي للسلع المتعددة مؤتمر دبي للمعادن الثمينة تحت شعار " تحولات قطاع المعادن الثمينة.. التكنولوجيا والتنظيم والاستدامة" بحضور أكثر من 300 شخص من المختصّين وخبراء الصناعة في القطاع والذي ناقش أبرز العوامل والفرص التي ترسم ملامح توجهات السوق الدولية للمعادن الثمينة وحصل المؤتمر على دعم رسمي من وزارة الاقتصاد الإماراتية.

في وقت سابق من العام 2021 أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن خططه لإضافة مراكز جديدة إلى محفظة السلع الحالية لديه من خلال مشروع تأسيس مركز الكاكاو كما تجري دراسة إنشاء مراكز أخرى لتجارة السلع في دبي مخصصة للعسل واللحوم والزعفران.

وسجلت منصة ترايدفلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة وهي عبارة عن سجل ملكية رقمي وتفاعلي بالكامل قيمة تداول إجمالية بلغت 1،1 ترليون درهم إماراتي /299 مليار دولار/ بزيادة قدرها 48 بالمائه عن عام 2020.

وواصل مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2021 الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر حيث أجرى جولات ترويجية واقعية وعبر الإنترنت في سبعة أسواق حول العالم لتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها الإمارة.

وبينما استقبلت دولة الإمارات العالم في إكسبو 2020 دبي استضاف مركز دبي للسلع المتعددة عددًا من الوفود رفيعة المستوى من دول مثل البرازيل وهولندا وبوتسوانا وكولومبيا وفيجي وبولندا. وتركزت المحادثات حول كيفية توطيد علاقات مركز دبي للسلع المتعددة ودبي مع هذه الأسواق لتعزيز أواصر التجارة الثنائية والتعريف أكثر بالمقومات التي تجعل من دبي وجهة جذابة لممارسة التجارة.

كما عقد المركز سلسلة من الفعاليات الافتراضية وشبه الافتراضية والواقعية ضمن سلسلة حملاته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في بلدان منها أوكرانيا ومدينة شنتشن الصينية. وصممت هذه الفعاليات لتعريف المشاركين بأهمية مركز دبي للسلع المتعددة كبوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الكبرى في العالم وما يوفره من خدمات متميزة للشركات والبنية التحتية عالمية المستوى التي يقدمها.

واستضاف المركز ما يزيد عن 302 ندوة افتراضية وفعالية خلال عام 2021 استقطبت أكثر من 32 ألف و635 مشاركا ومتابعا.

استقطب مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2021 مجموعة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات إلى دبي بفضل مرافقه عالمية المستوى وخدمات الدعم الرقمية الفريدة التي يقدمها والتي توفر قيمة مضافة مهمة للشركات المسجلة فيه.

وانضمت 2485 شركة جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2021 من 146 منطقة جغرافية مختلفة وتقديرا لجهوده المستمرة للارتقاء بخدماته وأدائه الاستثنائي حصل مركز دبي للسلع المتعددة في أكتوبر 2021 على جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2021" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز وذلك للعام السابع على التوالي.

و تم إحراز تقدم كبير في مشروع أبتاون تاور وهو أول برج شاهق الارتفاع يُطرح في مشروع منطقة "أبتاون دبي" الراقية متعددة الاستخدامات التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة ومن المقرر تسليم البرج في الربع الثالث من عام 2022 حيث تجاوزت أعمال البناء المكتملة حاليا ارتفاع 270 مترا مع إنجاز أكثر من 12 مليون ساعة عمل دون تعطل بسبب الإصابة.