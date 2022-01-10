"أبوظبي المالي" يتعاون مع "فوتسي راسل" لتطوير مؤشرات جديدة

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة فوتسي راسل للمؤشرات العالمية اتفاقية شراكة يتعاونان بموجبها لتطوير مؤشرات مشتركة تحمل اسميهما.

ومن شأن هذه الخطوة دعم سوق المشتقات المالية الذي أطلقه السوق مؤخرًا، وجعل مقاييس أداء الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية متماشيةً مع المعايير العالمية.

وابتداءً من 10 يناير 2022، يحل "مؤشر فوتسي ايه دي إكس العام" محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما تُستبدل المؤشرات القطاعية الحالية بمؤشرات قطاعية جديدة تحمل اسم الطرفين وتستند إلى نظام المعيار المرجعي لتصنيف القطاعات /ICB/.

كما سيطرح الطرفان خلال العام الجاري مؤشرًا مشتركًا قابلًا للتداول يحمل اسميهما وتشتمل مكوناته على أسهم الشركات الكبرى ليكون أول منتج من فئة مشتقات المؤشرات متاحٍ في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبهذا، يصبح السوق أول سوق مالي في المنطقة يتيح لشركة المؤشرات العالمية فوتسي راسل إدارة مؤشراته القياسية، علمًا بأن الطرفين ينويان التعاون أيضًا في تطوير مؤشرات جديدة للسوق لاحقًا.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق خلال الربع الأخير من العام الماضي عقودًا مستقبلية للأسهم الفردية عقب توقيعه اتفاقية مع ناسداك في سبتمبر المنصرم لتزويده بتكنولوجيا المطابقة والمقاصةوالتسوية في الوقت الفعلي في إطار جهوده الرامية لتوسيع وتنويع فئات أصوله.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يأتي تعاوننا مع فوتسي راسل في إطار الاستراتيجية الشاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية لإرساء أسس قوية لسوق ديناميكية تتسم باستثمارها المكثف في اعتماد أحدث التقنيات وسعيها الدائم لإتاحة فرص أوسع للمستثمرين والمُصدِرين. ستوفر مجموعة المؤشرات الجديدة المشتركة من فوتسي وسوق أبوظبي للأوراق المالية مقاييس مرجعية قوية كما ستدعم إدراج مشتقات المؤشرات وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات القائمة على المؤشرات في السوق".

من جانبه، قال آرني ستال، الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي راسل: "يتميز سوق أبوظبي للأوراق المالية بحيويته وتركيزه على الابتكار، كما يلعب دورًا مهمًا في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي. ويسعدنا التعاون معًا لتعزيز تطور أسواق رأس المال في الدولة من خلال إتاحة الوصول المفتوح إلى البيانات والتسعير ومقاييس الأداء. ويؤكد تعاوننا هذا التزام فوتسي راسل تجاه منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى الإعلان عن مؤشرات مرجعية جديدة في الأشهر المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية /ADI/ سجل أداء قياسيًا خلال العام2021 حيث تجاوز عتبة الـ 9000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، محققًا ارتفاعًا بنسبة 64٪، مما يجعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت القيمة السوقية للسوق بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.6 تريليون درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق 15.2 مليار درهم.