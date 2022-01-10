أحمد آل علي: نستهدف استثمار مليار جنيه في مصر خلال 2022

رئيس شركة «فيرست كابيتال للاستثمار» الإماراتية..

أحمد آل علي سلطان، رجل أعمال إماراتي، له العديد من المشاريع حول العالم، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيرست كابيتال للاستثمار»، والمؤسس والعضو التنفيذي في مجلس إدارة عدة شركات. تحاورنا معه ليكشف عن سبب دخوله السوق المصري وحجم استثماراته المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، ليدور بيننا الحوار التالي.

1- بدايةً ما فكرة شركة فيرست كابيتال؟

نحن نبحث عن فرص استثمارية في قطاعات جديدة مستقبلية في أسواق مستدامة والمحافظة على مكتسبات الشركة التى تعمل بها.

ونعتمد على التخطيط المسبق والإعداد الجيد والعمل الجاد لتوفير وتنفيذ أفكار مبتكرة وحلول متقدمة لبناء علاقة استراتيجية بناءة في مختلف الأسواق المحلية والدولية.

2- ما هي خطتكم الاستثمارية المقبلة؟ وما أبرز المشاريع المستهدف تدشينها في مصر؟

بدأنا في تنفيذ الخريطة الاستثمارية لـ«فرست كابيتال» بضخ استثمارات تقدر بنحو 1 مليار جنيه حسب خطة العام الحالي 2022 والتي تستهدف القطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجية وقطاعات التجزئة.

3- ما تأثيرات تداعيات كورونا على خططكم الاستثمارية؟

على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا إلا أن الشركة حققت نموًا اقتصاديًا خلال العامين الماضيين، نتيجة التخطيط المسبق والإعداد الجيد.

4- كيف ترى البيئة الاستثمارية المصرية حاليًا؟ وهل أصبحت بالفعل مهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

تعتبر مصر سوقًا استهلاكيًا ذو أهمية كبيرة في المنطقة وتتمتع باقتصاد متنوع تتوفر فيه فرصًا هائلة لمزيد من النمو والتوسع.

وتم مؤخرًا إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 الذي ركز على المساواة في الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، بغض النظر عن حجم المشروع.

ويتضمن القانون الجديد العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال.

5- نعلم أن لديك استثمارات متنوّعة ولكن نريد معرفة المزيد عن «أحمد آل علي» كرجل أعمال؟

أنا رجل أعمال إماراتي بسيط، سخرني الله بفضله أن أفتتح عددًا من المشاريع حول العالم، وقادني القدر إلى دخول مصر من خلال شركتي «فيرست كابيتال للاستثمار» التي أسستها في الإمارات عام 2016.

كما أستغل خبراتي لكوني عضو تنفيذي في مجلس إدارة عدة شركات، منها «Techno Cloud» العاملة في قطاع التكنولوجيا الحديثة المتقدمة، و«Rojetah» العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، و«Zero Cash» العاملة في مجال حلول التقنية المالية.

وكذا رئيس مجلس إدارة شركة «كارمن» لمستحضرات التجميل، وعضو مجلس إدارة كلًا من شركة «Greenovations» العاملة في مجال توفير حلول الإنارة التي تستخدم الطاقة النظيفة المستدامة، وشركة «Breffered» للتطوير العقاري. وكذلك كنت مؤسسًا لمنصة «ترجم» التي تعمل في مجال الترجمة الرقمية.



6- السيد أحمد آل علي، كل منا لديه حلم منذ الصغر، فماذا كان حلمك؟ وما النصيحة التي تعمل بها وتنصح بها الشباب؟

حلمي منذ الصغر أن أكون رائد أعمال ناجح وأكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى بنجاح ناس آخرين ونقل الخبرة والمعرفة إليهم. وأنصح الشباب بالاستمرار في التعليم والسعي المستمر وانتهاز الفرص.

7- بماذا تنصح كوادر الشباب ورواد الأعمال بكيفية إدارة الشركات في بداية كل مشروع؟

أنصحهم بدارسة وضع السوق والمتغيرات الاقتصادية والإبداع في العمل، وتحديد الأولويات في عملية إدارة المصروفات.

وأرشدهم إلى أهمية التخطيط المسبق وحسن اختيار فريق العمل ودراسة السوق والمعرفة الكاملة بمنافسينك، لأنها الخلطة الرئيسية لتحقيق النجاح لكل رواد الأعمال.

8- ما هو رأيك في الاقتصاد المصري؟

اتخذنا خطوة فتح مقر شركتنا «فيرست كابيتال» الجديد في مصر، لتعكس مدى ثقتنا في قوة الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق.

والاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي احتفظت بنموها الإيجابي رغم التحديات والصعوبات الناجمة من جائحة كورونا، حيث شهد تعافيًا سريعًا، وهو من ضمن الأسباب الرئيسية للاستثمار في مصر.