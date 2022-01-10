إقليم لاتسيو يعلن عن قائمة الفعاليات بجناح إيطاليا في إكسبو 2020

يستمر برنامج إقليم لاتسيو بتنظيم الفعاليات والأنشطة الهامة في إكسبو 2020 دبي في جناح إيطاليا بهدف تعزيز وتنمية فرص الاستثمارات الخارجية ودعم التعاون الدولي والشراكات التقنية لمؤسسات الأعمال في إقليم لاتسيو في الأسواق الأجنبية وفي العالم العربي والآسيوي خاصة وكذلك في شمال إفريقيا والحوض المتوسطي بأكمله، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

صرح نيكولا زينغاريتي رئيس إقليم لاتسيو "بعد النجاح الذي حصدته الأنشطة المحققة عام 2021 فإنه يسعدنا أن نقدّم مع بداية العام الجديد في دبي، برنامجًا حافلًا بالفعاليات المتنوعة بين التراث والابتكار وتسليط الضوء على الأفكار والآراء المتعلقة بمواضيع وسياسات عالمية الطابع وذلك لتقديم رؤى وفرص جديدة لدولة الإمارات وللعالم العربي عامة. نحن نعتزم بناء جسر وثيق الصلة بين الخليج العربي والحوض المتوسطي الذي اتخذ منه إقليم لاتسيو مركزًا للثقافة والصناعة الإيطالية المعترف بتميزها في العالم بأسره.

تبدأ سلسلة الفعاليات يوم الثلاثاء 11 يناير في الساعة 6 مساءً مع حفلة الأوركسترا الشعبية الإيطالية بقيادة أمبروجو سبارانيا على مدرج مسرح دبي ميلينيوم. ستكون الأوركسترا فريدة من نوعها تجمع بين ألحان مجموعة من الاصوات وآلات الأرغن الصغيرة والآلات الإيقاعية وآلات موسيقية تقليدية من التراث الايطالي. تعزف مقطوعات غنية بتنوعها وتصدح بألحان وإيقاعات إقليم لاتسيو. يقدم العرض عالمًا من الأصوات المتنوعة ومزيجًا من الإيقاعات والأغاني واللهجات المحلية وألحان آلات موسيقية عجيبة. إنها رحلة فريدة في عالم موسيقى لاتسيو ممتدة من سلسلة جبال الأبينيني حتى بحر التيراني.

وفي نفس يوم الثلاثاء 11 يناير، في الساعة 4 عصرًا يُقام على مسرح جناح إيطاليا منتدى بعنوان "إقليم لاتسيو - وجهة الباحثين عن الفخامة– الاكتشافات الخالدة" الذي يستعرض قدرات إقليم لاتسيو على تنمية إمكانياته في جذب السائحين الوافدين من منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية التوّاقين إلى الثقافة والباحثين عن الرفاهية والموضة والرياضة وأطباق طعام الذواقة خلال فترة إقامتهم في إقليم لاتسيو.

وستستكمل أحداث يوم الأربعاء 12 يناير بالموسيقى والأطعمة الفاخرة "تحت نجوم لاتسيو"، وإعادة تجربة الأطباق التقليدية المقدمة من كبير طهاة لاتسيو والحاصل على نجمة ميشلان، لاستعراض فخر الإنتاج الإقليمي حيث تعتبر منتجات الأغذية الزراعية نقطة امتياز هناك.

وفي يوم الخميس 14 يناير في الساعة 16:30 سيتم مناقشة موضوع التحول البيئي على مسرح جناح إيطاليا وهو موضوع بالغ الأهمية من أجل تحسين مناخ الكوكب برمته حيث سيدور حوار خاص وغني بالأفكار والحلول خلال منتدى تحت عنوان " الحد والتكيف مع التغيرات المناخية على الصعيد المحلي والتصدي لها: جهود إقليم لاتسيو في التحول البيئي". يعرض المنتدى على المشاركين الدوليين الإمكانيات الراهنة والمستقبلية والرؤى الإقليمية المتكاملة لمواجهة التغير المناخي من خلال المشاريع المشتركة في التصميم والتخطيط وإيجاد الأدوات والسبل المبتكرة.

في يوم الجمعة 15 يناير في الساعة 15:00سيُنظّم في مخبر جناح إيطاليا ندوة تعليمية بعنوان "تحديات مواهب صناعة الأزياء المستدامة" لاستعراض أفكار التصميم التشاركي مع رواد تطوير الألعاب الالكترونية وتصميم الأزياء بمساهمة ثلاثين مهنيًا محترفًا وخبيرًا في قطاعات الألعاب وألعاب الفيديو الالكترونية والموضة وتصميم الأزياء والتسويق، يشاركون معًا في إطار خمس فرق عمل متعددة الاختصاصات. وهنا في دبي ستتنافس على المرحلة النهائية الفرق الثلاث المختارة لتعزيز قيمة صناعة الموضة من خلال ألعاب فيديو وأساليب التلعيب لبناء وتسهيل عملية الدخول إلى أسواق دول منظمة جنوب شرق آسيا ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الجنوبية وأسواق رابطة حافة المحيط الهندي. إنها فرصة مهمة للتواصل واللقاء عبر شبكة الانترنت لبناء علاقات التعاون والشراكة مع العناصر الفاعلة في قطاع النظام البيئي والابتكار والصناعات المبدعة التي تنتج في إقليم لاتسيو ما يُعتبر فخر الصناعة الإيطالية.