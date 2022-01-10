ودائع المصارف العربية ترتفع إلى 2.296 تريليون دولار بنهاية 2020

أظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 أن إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية ارتفع بنهاية عام 2020 إلى نحو 2.296 تريليون دولار مقابل 2.148 تريليون دولار بنهاية عام 2019 بنمو 6.9%.



وأشار التقرير، وفقا لوكالة انباء الامارات (وام)، إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 19.8% من إجمالي الودائع لدى المصارف العربية بنهاية 2020.



وأوضح أن إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية (مقومة بالدولار) سجلت ارتفاعا لتبلغ 2.296 تريليون دولار بنهاية 2020 بنمو 6.9% مقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.4% عام 2019.



وبيّن أن الودائع (مقومة بالدولار) لدى المصارف التجارية في السعودية استأثرت بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى الودائع العربية في نهاية عام 2020 حيث شكلت ما نسبته 22.6% من إجمالي الودائع المصرفية العربية تلتها الإمارات بنحو 19.8% من إجمالي الودائع وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بنحو 14.1.%.



وأشار التقرير إلى أن ودائع القطاع الخاص في الدول العربية سجلت نموًا بنحو 6.9 % لتصل إلى 2.025 تريليون دولار مقارنة مع 1.895 تريليون دولار في العام 2019.



وقال إن الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية للمصارف العربية كمجموعة بلغ بنهاية عام 2020 نحو 2.470 تريليون دولار بنمو 9.5% مقابل تسجيله نموًا بنحو 4.8 % و4.2% للعامين 2019 و2018.