كأس أمم إفريقيا 2021.. ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد زيمبابوي

فاز منتخب السنغال على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بملعب "كويكونج ستاديوم".

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد زيمبابوي، في كأس أمم إفريقيا 2021.

ملخص وأهداف السنغال ضد زيمبابوي

قدم منتخب السنغال أداء متواضعا في الـ 45 دقيقة الأولي أمام زيمبابوي، ولم يُظهر قوته الهجومية على مرمى الأخير.

وظل منتخب زيمبابوي البقاء في وسط ملعبه، خوفا من تهديد حقيقي على مرماهم من قبل أسود التيرانجا في حالة الإندفاع الهجومي.

هدف السنغال القاتل

وحاول منتخب السنغال جاهدا الذهاب لمرمى زيمبابوي بحثا عن هدف الفوز، إلا أن حصل المنتخب السنغالي على ركلة جزاء في الوقت الضائع من عمر المباراة ليستغلها جيجا ويحرز هدف االفوز عن طريق ركلة ساديو ماني.

وبهذه النتيجة، يحصد منتخب السنغال أول 3 نقاط فى مشوار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما يظل زيمبابوي دون رصيد من النقاط.