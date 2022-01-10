أسعار النفط تتراجع بختام تعاملات جلسة الاثنين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين 10 يناير، حيث لم تكن اضطرابات الإمدادات في كازاخستان وليبيا كافية لتعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في عدوى أوميكرون.

وهبط خام برنت بنحو 1.1% ليغلق عند مستويت 80.87 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس بنحو 0.85% ليغلق عند التسوية بالقرب من مستويات 78.23 دولارًا للبرميل.

ودفع الطلب القوي والانخفاض الحاد في مخزونات النفط هيكل السوق لخام برنت والخام الأميريكي إلى التراجع، "هيكل السوق المختلف يعني أن القيمة الحالية أعلى مما ستكون عليه في الأشهر اللاحقة، مما يشجع المتعاملين على إطلاق النفط من التخزين وبيعه على الفور".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 5%، وذلك بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في أكبر حقل نفط في البلاد تنجيز.

كما دفعت صيانة خطوط الأنابيب في ليبيا الإنتاج إلى 729 ألف برميل يوميًا من 1.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي.

لكن قالت شركة Chevron يوم الأحد، إن أكبر مشروع نفطي في كازاخستان يزيد الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى المعدلات الطبيعية في حقل تنجيز بعد احتجاجات محدودة الإنتاج هناك في الأيام الأخيرة.

وبحسب رويترز، قال مهندسان في حقلي نفط الشرارة والفيل في ليبيا، إنه سيتم استئناف الانتاج بالحقلين بعدما أوقفته قوة مُسلحة الشهر الماضي.

من جهة أخرى، يستمر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالضغط على أسعار النفط، على الرغم من الدراسات المبكرة التي أظهرت انخفاض شدة الإصابة بأمراض خطيرة أو الاستشفاء من أوميكرون مقارنة بالمتحور دلتا السائد سابقًا.

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