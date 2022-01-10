تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1799.75 دولار للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬بحلول الساعة 1837 بتوقيت جرينتش، بعد أن كان قد وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.1 في المئة إلى 1798.80 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عامين وذلك مع ارتفاع الدولار، وسط توقعات بأن يمهد معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الطريق أمام زيادة في أسعار الفائدة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول، من 4.9 في المئة في الشهر السابق.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين اثنين في المئة إلى 936.25 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬دولار للأوقية وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1908.82 دولار.

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