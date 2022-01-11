عاجل.. زلزال قوي يهز القاهرة الكبرى

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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شعر سكان القاهرة الكبرى بزلزال قبل قليل في عدة مناطق.

 

هذا، ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من المعهد القومي للبحوث الفلكية، أو أي جهة حكومية حول هذه الهزة الأرضية، وسنوافيكم بالتفاصيل.

 

يذكر أن مصر تشهد في الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الزلازل، آخرها يوم 29 ديسمبر الماضي، حيث أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل، تسجيل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

 

وأشارت المحطات إلى أن زلزال حدث فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلى، وكانت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، وضرب السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.

المعهد القومي للبحوث زلزال زلزال اليوم هزة ارضية

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