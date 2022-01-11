عاجل من مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي بشأن الهزة الأرضية في مصر

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي (EMSC)، تفاصيل جديدة عن الهزة الأرضية التي حدثت في مصر قبل قليل.

وقال المركز في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": زلزال ربما شعرت به منذ دقيقتين في مصر، وهو مركزه قبرص وشعر به سكان مصر.

وشعر سكان القاهرة الكبرى بزلزال قبل قليل في عدة مناطق.

يذكر أن مصر تشهد في الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الزلازل، آخرها يوم 29 ديسمبر الماضي، حيث أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل، تسجيل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية.

وأشارت المحطات إلى أن زلزال حدث فى تمام الساعة 7:15 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلى، وكانت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، وضرب السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة.