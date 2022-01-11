بعد إصابتها بأوميكرون.. بسمة وهبة باكية: "معنوياتي صفر بعد وفاة الابراشي"

الفجر الفني
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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قالت الإعلامية بسمة وهبة، في أول ظهور لها بعد إصابتها  متحور أوميكرون:  "نصيحة منى اللى حاسس ان عنده دور برد ميتعاملش إنه دور برد، ويعرف علطول إنه أوميكرون ويبدأ ياخد العلاج والمسحة مش بتطلع من اول مرة إيجابى".

وانهارت خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "من ساعة خبر وفاة وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف على فقدان أستاذي وزميلي.. اللي رحيله صدمة كبيرة.

وطالبت المشاهدين بالدعاء له بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان مضيفة: يارب يشفيني ويشفي كل مريض".

 

بسمةوهبه الإبراشي أعراض أوميكرون كورونا
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