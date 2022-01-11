عاجل.. وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

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ديفيد ساسولي
ديفيد ساسولي
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أعلن البرلمان الأوروبي، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن عمر يناهز 65 عامًا.

 

وقال المتحدث باسم ديفيد ساسولي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن "ساسولي" توفى عن عمر ناهز 65 عاما، في مستشفى ببلدية أفيانو الإيطالية.

 

يذكر أن ديفيد ماريا ساسولي، من مواليد‏ 30 مايو 1956 في فلورنسا، وهو سياسي وصحفي إيطالي، ينتمي للحزب الديمقراطي، وكان عضوًا في البرلمان الأوروبي منذ عام 2009، وفي 3 يوليو 2019 انتخب رئيسًا له.

رئيس البرلمان الاوروبي رئيس البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وكالة الأنباء الألمانية

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