تسجيل 428 إصابة جديدة بأوميكرون في الهند

عربي ودولي
كورونا - أرشيفية
كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 428 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و461 حالة.

وفي وقت سابق، اكتشف علماء متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وسجلت بلجيكا، أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا، حيث أعلنت السلطات في البلاد أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

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