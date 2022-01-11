تعرف علي صفقات دمنهور في الميركاتو الشتوي بالمظاليم

تعرف علي صفقات دمنهور في الميركاتو الشتوي بالمظاليم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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حصل مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة وليد بديوي على توقيع خمسة لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الشتوية بالقسم الثاني.

حيث نجح مجلس الإدار يفي التعاقد مع "4" لاعبين في الإنتقالات الشتوية الجارية استعدادًا لخوض منافسات الدور الثاني في المجموعة الثالثة مجموعة "بحري" بدوري الدرجة الثانية.

وقد أبرم نادي دمنهور التعاقد مع إبراهيم عبدالقوي وسبق وأن إرتدى قميص النادي الإسماعيلي، ونادي سموحة، كما تعاقد مع محمود فرج كابونجا خط وسط الرجاء والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي، وطنطا وبني سويف

كما نجح مجلس إدارة النادي في التعاقد مع محمد عاطف صانع ألعاب العربي القطري، وجابر المحمدي مدافع نادي مصر المقاصة الأسبق.

وقد تعاقد مجلس إدارة نادي دمنهور مع هؤلاء اللاعبين بناءًا علي رغبة الجهاز الفني للفريق برئاسة خالد الشرقاوي لمدة موسم ونصف لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

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