نفط عُمان يخسر 41 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس القادم، بواقع 41 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس، تراجع إلى 79.97 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 80.38 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل المقبل 79.37 دولار للبرميل، بتراجع 33 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 79.7 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم فبراير / شباط القادم، بنسبة 1.2 بالمائة، في الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 79.17 دولار للبرميل، رابحًا 94 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مارس / آذار بنسبة 1.08 بالمائة، ليصل إلى مستوى 81.74 دولار للبرميل، بمكاسب 87 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.



