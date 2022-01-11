قطر تتوقع نمو الاقتصاد بين 1.6% و2.9% في 2022

توقعت قطر أن يتعافى الاقتصاد في 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5٪ و2.3٪، وان يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6% و2.9%، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8% و4.7%، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلًا عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل.

وأضاف جهاز التخطيط والإحصاء أن التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2% في عام 2021، وأكثر من 3.5% في عام 2022.