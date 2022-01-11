بورصات أوروبا ترتفع مدعومة بأسهم التكنولوجيا





ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مع عودة إقبال المستثمرين على أسهم قطاع التكنولوجيا بعد تراجع القطاع على 7 أيام بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة وتدعمت الأسهم كذلك بمجموعة من نتائج أعمال الشركات الإيجابية.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية في أواخر جلسة التداول مما دعم بدوره الأسهم الآسيوية.

وارتفع مؤشر قطاع أسهم التكنولوجيا الأوروبي 2.4% مع صعود جميع الأسهم تقريبا بعد تراجع المؤشر 3.6% مقتربا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت كثيرا عن الارتفاعات القياسية التي سجلتها في بداية هذا الشهر تحت وطأة ضغوط من ارتفاع عائدات السندات والتضخم وزيادة حالات الإصابة بكوفيد 19 في حين يبحث المستثمرون عن دلائل على تشديد السياسة النقدية.

وقال فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي في مقابلة إن البنك لا يتوقع أن يزيد التضخم في منطقة اليورو عن 2% في الأجل المتوسط.

وأفادت بيانات رفينيتيف بأن أرباح شركات مدرجة على المؤشر ستوكس من المتوقع أن تقفز بنسبة 49.3% في الربع الأخير إلى 109.1 مليار يورو بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفع سهم ديليفري هيرو الألمانية 5.6% اليوم بعد أن قالت إنها تتوقع وقف الخسائر خلال النصف الثاني من 2022 مع ارتفاع الطلب على خدمة التوصيل منذ أن بدأت الجائحة.

وارتفع سهم هالو فريش الألمانية 3.3% بعد أن أعلنت إعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليون يورو. وصعد سهم نوكيا للاتصالات 2.6% بعد أن قالت إنها تتوقع ارتفاع أرباحها عن المتوقع.