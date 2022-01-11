2.3 تريليون دولار الودائع المصرفية العربية خلال عام





ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية بنهاية 2020 إلى نحو 2.296 تريليون دولار مقابل 2.148 تريليون دولار بنهاية 2019 بنمو 6.9 في المائة، حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي.



واستأثرت الودائع لدى المصارف التجارية في السعودية بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى الودائع العربية في نهاية 2020، حيث شكلت ما نسبته 22.6 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية العربية تلتها الإمارات بنحو 19.8 في المائة من إجمالي الودائع، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بنحو 14.1 في المائة.



وبحسب وكالة "وام"، قال التقرير إن أداء القطاع المصرفي العربي تحسن خلال 2020 مقارنة بـ2019، حيث أظهرت البيانات تحسنا في كل من إجمالي الموجودات، وإجمالي الودائع، وإجمالي القروض والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار.

وأظهرت البيانات أن الودائع المصرفية للدول العربية كمجموعة سجلت نموا خلال 2020، وبنسبة تفوق تلك المحققة في 2019.

وعلى صعيد نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي للدول العربية كمجموعة، ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 83.6 في المائة بنهاية 2020 مقارنة بـ79.4 في المائة لـ2019.

وسجلت الودائع للقطاع الخاص في الدول العربية نموا بنحو 6.9 في المائة لتصل إلى 2.025 تريليون دولار، مقارنة بـ1.895 تريليون دولار في 2019، كما سجلت قيمة الودائع الجارية نموا بنحو 16.2 في المائة خلال 2020 لتصل إلى 865 مليار دولار، ونمت الودائع الادخارية 0.8 في المائة لتصل إلى 1.16 مليار دولار.



وقال التقرير إن النشاط الإقراضي للمصارف العربية استمر مقوما بالدولار خلال 2020 بالتحسن، وذلك للعام الثالث على التوالي فقد بلغ الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية للمصارف العربية كمجموعة بنهاية 2020 نحو 2.470 تريليون دولار بنمو 9.5 في المائة مقابل تسجيله نموا بنحو 4.8 في المائة و4.2 في المائة للعامين 2018 و2019.

