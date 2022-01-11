موعد الكشف الفائز بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم

ذا بيست
ذا بيست
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، موعد الكشف الفائزة بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 “ ذا بيست ”.

موعد الكشف أفضل لاعب في العالم والقنوات الناقلة للحفل

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم 17 يناير عام 2022، موعدا لإقامة حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 “ذا بيست”.
ومن المنتظر أن يقام الحفل في مقر الاتحاد بزيورخ السويسرية، بينما تم إعلان قوائم المرشحين للجوائز من يومين فقط.
ومن المقرر أن يتم نقل حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست”، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.
 

حفل ذا بيست حفل ذا بيست 2022 محمد صلاح ليونيل ميسي روبيرت ليفاندوفسكي
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