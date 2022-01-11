الإمارات تستحوذ على 20% من الودائع المصرفية العربية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية بنهاية عام 2020 إلى نحو 296. 2  تريليون دولار مقابل 148. 2 تريليون دولار بنهاية العام 2019 بنمو 6.9 %، واستحوذت الإمارات على نحو 19.8 %  من إجمالي الودائع لدى المصارف العربية بنهاية العام 2020، حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد2021.


وقال التقرير، حسب وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، إن أداء القطاع المصرفي العربي تحسن خلال عام 2020 بالمقارنة مع العام 2019، حيث أظهرت البيانات تحسنًا في كل من إجمالي الموجودات، وإجمالي الودائع، وإجمالي القروض والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار.

 

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