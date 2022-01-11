عاجل.. تشكيل منتخب نيجيريا الرسمي لمواجهة مصر في أمم إفريقيا

بوابة الفجر
Advertisements

أعلن المدير الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

 

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره النيجيري، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل منتخب نيجيريا الرسمي ضد مصر

 

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

 

الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون.

 

الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

 

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.

مصر منتخب نيجيريا المجموعة الرابعة مصر في أمم إفريقيا امم افريقيا 2021
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة القس مكاري يونان متأثرا بفيروس كورونا

عاجل.. الأهلي يحدد شروطه للموافقة على بيع " الدبابة "

بيان هام من "التموين" بشأن صرف السلع

دون تشفير|| قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

عاجل.. الخطيب يزف بشرى سارة للاعبي النادي الأهلي

عاجل من مركز رصد الزلازل الأوروبي-المتوسطي بشأن الهزة الأرضية في مصر

الأهلي يغلق الباب في وجه سموحة ويرفض التفريط في " النفاثة "

مدرب مانشستر يونايتد يكشف حجم إصابة رونالدو