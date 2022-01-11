عاجل.. تشكيل منتخب نيجيريا الرسمي لمواجهة مصر في أمم إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب نيجيريا التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره النيجيري، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب نيجيريا الرسمي ضد مصر

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون.

الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.