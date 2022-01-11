موانئ البحر الأحمر تتداول 347 شاحنة و579 طن بضائع عامة



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 347 شاحنة و579 طن بضائع عامة. وذكرت هيئة الموانئ - في بيان اليوم - أن الصادرات بلغت 293 طن بضائع عامة، و170 شاحنة، و16 سيارة ملاكي.. فيما شملت الواردات 286 طن بضائع عامة، 177 شاحنة، 33 سيارة ملاكي، وتتواجد 13 سفينة على الأرصفة.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن إكسبريس) بحمولة 82 شاحنة و29 سيارة ملاكي، والسفينة (أمل) بحمولة 72 شاحنة و3 سيارات ملاكي، وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 76 شاحنة و7 سيارات ملاكي، والسفينة (دليلة) بحمولة 82 شاحنة و9 سيارات ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية (ذهاب وعودة) للسفينة (سيناء); حيث تم استقبال 23 شاحنة بحمولة 286 طنا وسيارة ملاكي، بالإضافة إلى تصدير 12 شاحنة بحمولة 293 طنا.