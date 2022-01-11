تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

تعامل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و975 طنا، تشمل 9 آلاف و920 طن فوسفات، و7 آلاف و303 أطنان ملح، و7 آلاف و62 طن أسمنت و900 طن نترات و3 آلاف و790 طن رمل.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 61 ألفا و947 طنا، تشمل 18 ألفا و100 طن ذرة، و7آلاف و500 طن خردة، و1727 طن خشب زان، و4 آلاف و446 طن أبلاكاش، و2750 طن زيت و3 آلاف و778 طن سكر و11 ألفا و625 طن فول صويا، و12020 طن قمح.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 755 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر والأردن وهولندا وسلوفينيا وهونج كونج وانجلترا وأمريكا وسنغافورة وألمانيا والهند وسريلانكا ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 584 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1696 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 135 ألفا و74 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125 و875 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2449 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و875 شاحنة.