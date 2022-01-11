الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار غدا.. وتكشف تفاصيل حالة الطقس

حددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار غدا، كما كشفت عن تفاصيل حالة الطقس الأربعاء الموافق 12-1-2022، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم.

تفاصيل حالة الطقس غدا

وعن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، تتوقع الأرصاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

ويسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحددت الأرصاد مناطق سقوط أمطار غدا، حيث يسود أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة