دعاء الزلزال.. أدعة مستحب قولها عند حدوث الزلازل والحفظ من الكوارث

دعاء الزلزال.. أدعية مستحب قولها عند حدوث الزلازل والحفظ من الكوارث

اعتلى محركات البحث خلال الساعات الماضية عبارة دعاء الزلزال، وهذا بعد شعور المواطنين بهزة أرضية فجر الثلاثاء، مما دفعهم يبحثون عن دعاء الزلزال لترديده عند حدوث الزلازل والحفظ من الكوارث، لذا تستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، أدعية مستحب قوله عند حدوث الزلازل والحفظ من الكوارث:



دعاء الزلزال

اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت.. أنت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.. اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرًا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

دعاء الحفظ من الكوارث

وعن ابن عَباس رضي اللَّه عنْهما أَن رسول اللَّه صلى الله عَلَيْه وسلَّم كَان يقُول عند الكرب: "لا إِلَه إِلا اللَّه العظِيم الحلِيم، لا إله إِلا اللَّه رب العرْش العظِيم، لا إله إلا اللَّه رب السمَوات، وربّ الأَرض، ورب العرش الكريم" متفق عليه.

أدعية مستحب قوله عند حدوث الزلازل

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، ونسألك أن تغفر وترحم جميع موتى المسلمين.



اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.



اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.

وقد أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية، الثلاثاء، أن بعض سكان العاصمة القاهرة شعروا بزلزال قوته 6.6 درجة ضرب منطقة شرق المتوسط.

وأوضح المعهد أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة شرق المتوسط، وبعض المواطنين شعروا بالهزة.

وسجلت الهزة الأرضية على بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط شمالي البلاد.