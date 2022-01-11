وزير التجارة والصناعة التشادي: نحرص على الاستفادة من النموذج الاقتصادي الإماراتي

دعا معالي علي جادة كومبارد وزير التجارة والصناعة في جمهورية تشاد المستثمرين الزائرين لمعرض إكسبو 2020 دبي إلى الاطلاع على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية لدولة تشاد، واختيار أفضل الطرق للاستفادة من الموارد التي لم تستغل بعد، مؤكدًا حرص بلاده على الاطلاع على التجربة الإماراتية في مختلف ميادين التنمية، والاستفادة من النموذج الاقتصادي الإماراتي الذي أثبت قدرته على تحقيق التقدم المستدام.

و أكد معاليه خلال مؤتمر صحفي عقد في إكسبو دبي، على هامش فعاليات احتفال تشاد باليوم الوطني على عمق العلاقة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد، منوها بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع العمل على رفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن تعريف مجتمع الأعمال بالدولة بأهم الفرص التي تطرحها البيئة الاقتصادية والاستثمارية بجمهورية تشاد.

وأشار معاليه، إلى أن الفرص واعدة خاصة في مجال الطاقة المتجددة قائلًا: لدينا الشمس على مدار العام ويمكن استغلالها في مجالات الطاقة النظيفة، ومعرض إكسبو دبي فرصة لنا لإبراز ما نمتلكه من موارد خاصة ونحن نقع وسط القارة الافريقية ونمتلك الكثير من المصادر الطبيعية في مجال التعدين، كما لدينا ثروة حيوانية هائلة من الأبقار والماشية.

و دعا رواد الأعمال المتواجدين في إكسبو ومجتمع الأعمال الإماراتي للتعرف على المناخ الاقتصادي والأطر التشريعية والتنظيمية التنموية ومقومات الاستثمار في القطاعات المهمة بجمهورية تشاد وقال: لدينا إصلاحات لجذب الاستثمارات من خلال الوكالة الوطنية للاستثمار، وتقديم خريطة كاملة حول مجالات الاستثمار من أجل التعرف على المشروعات ودعم الأفكار وتقديمها للشركاء.

وردًا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" حول البنية التحتية لجمهورية تشاد، لفت معاليه إلى أنهم يعملون على تطوير البنية التحتية من طرق وجسور بسبب الصحراء الشاسعة، حيث أن تشاد دولة غير ساحلية ومغلقة، كما أن الميناء يبعد عن العاصمة أكثر من 1200 كم، مؤكدًا أن لديهم طموح كبير لإصلاح وهيكلة البنية التحتية التي هي شريان التنمية.

وذكر الوزير التشادي، أن بلاده تطمح لأن تصبح من الدول الناشئة بحلول 2030، من خلال انشاء شراكات في مجال الطيران والموانئ، داعيًا إلى الشراكة مع المستثمرين للبدء في تنفيذ بنية تحتية تواكب سوق القارة الأفريقية الذي تتوافر فيه العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

يذكر ان جناح تشاد في إكسبو 2020 دبي يقع بمنطقة الفرص ويستعرض الكنوز التراثية والثقافية، تحت شعار "تشاد الذي نريد"، ويضم الجناح مجموعة كبيرة من الصور للمناطق الطبيعية والمتنزهات الوطنية.