الفجيرة تستضيف المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية فبراير المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تستضيف إمارة الفجيرة المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من 22 إلى 24 فبراير المقبل.

و اطلع سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول خلال زيارته مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على استعدادات استضافقة المؤتمر، وأبرز الخدمات المبتكرة التي تقدمها المؤسسة والأبحاث والدراسات الجيولوجية التي أجرتها والتجارب والمشاريع التنموية في مجال استغلال الموارد الطبيعية.

وناقش العلماء - خلال لقائه سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وسعادة علي قاسم المدير العام للمؤسسة- التطلعات المستقبلية التي تخدم قطاع التعدين للخمسين عاما المقبلة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

رافق العلماء خلال الزيارة سعادة المهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية وسعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

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