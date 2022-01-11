شراكة بين "صندوق خليفة" و"إيباي" لتمكين الشركات الصغيرة من التصدير للأسواق الدولية

عقد صندوق خليفة لتطوير المشاريع شراكة مع "إيباي" الشريك في "مبادرة التمكين الإلكتروني" تحت مظلة برنامج "أبوظبي تلهم".

وتهدف الشراكة إلى الارتقاء ببيئة التجارة الإلكترونية في أبوظبي بالتماشي مع أهداف الإمارة لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة صادراتها غير النفطية إلى الأسواق الدولية.

وتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي من هذه الشراكة بشكل كبير، إذ سيترتب عليها تنمية أعمال تلك الشركات من خلال إتاحة وصول بضائعها وخدماتها حول العالم.

وتحصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على حقيبة تتضمن إرشادات لأفضل الممارسات لبيع البضائع على موقع إيباي كباعة مستقلين، ومساحة مجانية لعرض وبيع 200 سلعة، إضافة إلى عرض فريديتيح سقف سعر أعلى للبيع.

كما ستحظى هذه المشاريع ببرنامج تدريبي شخصي يقدمه خبراء من إيباي، إضافة إلى سقف سعر بيع أعلى، واشتراك مجاني في متجر إيباي لمدة ثلاثة أشهر، وسيحصلون أيضًا على الدعم من أجل الإدماج وعلى مميزات تسويقية عديدة.

وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: " كمؤسسة تعمل على تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة،يحرص صندوق خليفة على إقامة شراكات مع الجهات الرائدة في الأسواق العالمية مثل إيباي، والتي تشارك من خلال مبادرة التمكين الإلكتروني في تقديم المعارف ذات الصلة، وإتاحة المصادر القيّمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. ويواصل صندوق خليفة التزامه بتطوير كافة أوجه النظام البيئي لريادة الأعمال، مع حرصه على تقديمالدعم الكامل للقدرات الوظيفية للتصدير الدولي".

وأضاف: " تعتبر مبادرة التمكين الإلكتروني واحدة من أكثر المبادرات التي أطلقها صندوق خليفة تأثيرًا، حيث زوّدت نطاقًا واسعًا من الشركات في أبوظبي بمئات الساعات الإرشادية، ومكّنتها من بناء متاجرها الإلكترونية الخاصة بها. ويستمر صندوق خليفة اليوم في تعزيز أطر العمل لتمكين الشركات في أبوظبي من تصدير السلع حول العالم وتنمية النشاط التجاري العالمي للإمارة".

من جهته قالت جيني هوي المدير العام للأسواق الناشئة في إيباي: " يسعدنا التعاون مع صندوق خليفة لتعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، ونحن متحمسين لدعمها في الوصول إلى الأسواق العالمية وإتاحة انتشارها، فالأسواق الإماراتية من ضمن أسواقنا المستهدفة الواعدة التي تتمتع بإمكانات عالية. وتتيح إيباي الفرصة للمشاريع والشركات المحلية للعب دور في الأسواق العالمية من خلال توفيرها منصة تشمل 154 مليون مشتري حول العالم من 190 دولة، ويصل معدل عمليات البحث من خلالها إلى 250 مليون عملية بحث يوميًا. وقد شهدنا بالفعل نموًا في عدد البائعين من دولة الإمارات على موقع إيباي بمعدل 28%، وسنواصل تعزيزنا للمشاريع والشركات المحلية من خلال برامج دعم وتنمية مصممة خصيصًا للأعمال والمشاريع ذات الصلة".

وكانت مبادرة التمكين الإلكتروني قد أطلقت في سبتمبر 2020، وتهدف إلى دعم رواد الأعمال في إمارة أبوظبي في عملية التحول الرقمي لأعمالهم ومشاريعهم، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وقد عقدت المبادرة منذ إطلاقها شراكات مع أمازون، وخدمات موقع أمازون، ومنصتي أكشاك ونون، والتي ساهمت في إنشاء متاجر إلكترونية وتطويرها للشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز عددها 1200.