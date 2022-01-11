الأردن: 5.2 مليار دينار حصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات في 2021

أفاد مسؤول أردني، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي حصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات خلال عام 2021 بلغ ما مجموعه 5.213 مليار دينار مقارنة بـ 4.637 تم تحصيلها خلال عام 2020 بزيادة مقدارها 576 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 12%.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال عام 2021 بلغت 4.037 مليار دينار مقارنة بـ 3.534 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2020 أي بزيادة 14%.



وأشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي، حيث بلغت 1.176 مليار دينار في حين كانت خلال عام 2020 ما مقداره 1.103 مليار دينار أي بزيادة مقدارها 73 ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 7%.



وبين أبو علي أن ارتفاع تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه يعود، بالإضافة إلى أثار النمو الاقتصادي، إلى الخطط الإصلاحية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج أعمال الدائرة ومخرجاتها وللالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة كواجب وطني والتزام قانوني.



وأشار إلى أن الارتفاع يعود كذلك لإصلاح التشوهات الضريبية وإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وإجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.



ودعا المدراء الماليين في المؤسسات والشركات إلى الحصول على الخدمات الضريبية إلكترونيا، سواء كانت تقديم إقرارات أو دفع ضريبة أو الحصول على أي خدمة ضريبية أخرى.