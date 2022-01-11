لبنان يفرض حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان وسط تحقيقات



قالت قاضية لبنانية اليوم الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو في بؤرة تحقيقات بشأن تصرفاته بعد أن هوى لبنان إلى أزمة مالية عميقة.

ويخضع سلامة، الذي قال إنه ليس لديه أي علم بأحدث تحرك عندما سألته رويترز التعقيب، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.

ونفى سلامة ارتكاب أي مخلفات أثناء العقود الثلاثة منذ تولى منصب حاكم مصرف لبنان.

وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.

وقالت القاضية غادة عون لرويترز إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في2019.

وأضافت أن المرحلة القادمة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.

وقال مصدر قضائي إن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطعيون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.

وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل أيضا عمليات "الهندسة المالية" التي انتهجها البنك المركزي.