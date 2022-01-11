خسائر الاقتصاد العالمي جراء الكوارث الطبيعية 280 مليار دولار العام الماضي

قدرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم عام 2021 بمبلغ 280 مليار دولار، مما يجعلها رابع أضخم خسائر تُسجل بعد عام 2011 حينما ضرب اليابان فيه زلزالا هائلا وموجة مد تسونامي.



وأكد التقرير شركة "ميونخ ري" الألمانية لإعادة التأمين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الضرر الذي خلفه الإعصار "آيدا" في ولاية لويزيانا الأمريكية والسيول والفيضانات التي اجتاحت أوروبا الصيف الماضي ساعدا في جعل عام 2021 واحدا من أكثر الأعوام كلفة من حيث الكوارث الطبيعية.



وأشار إلى أن حجم الخسائر المؤمن عليها في عام 2021، بلغ 120 مليار دولار، وهي ثاني أعلى خسائر بعد عام 2017، عندما ضربت الأعاصير (هارفي وإيرما وماريا) الأمريكتين.



وقال التقرير إن أكثر من ثلث خسائر المؤمن عليهم العام الماضي كان سببها الإعصار "آيدا" بواقع 36 مليار دولار، وفيضانات يوليو في أوروبا بواقع 13 مليار دولار.



وأوضح أن قرابة 10 آلاف شخص لقوا حتفهم نتيجة كوارث طبيعية في عام 2021، محذرا التقرير من أن الدراسات أظهرت وجود صلة بين الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية.