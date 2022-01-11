دعما لتعميم “ميكنة ورقمنة المدفوعات والتحصيل”.. شركة ضامن: استثمرنا 100 مليون جنيه في البنية التحتية التكنولوجية

أشاد الدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات الإليكترونية، بتوجه الدولة المصرية في ترسيخ وتعميم أسس ميكنة ورقمنة المدفوعات والتحصيل، مؤكدًا أن سوق المدفوعات الإلكترونية سوق واعد.

وأكد الحسيني، على رغبة "ضامن" الشديدة في التوسع والاستثمار في الدول الإفريقية، مؤكدًا فقط انتظار الفرصة المناسبة للانتشار في القارة السمراء، وأيضًا تسعى "ضامن" لإضافة خدمات جديدة مثل أقساط "شركات التأمين" وخدمات أخرى لقائمة الشركة.

وأشار، إلى وجود تعاون قوى مع البنوك وشركات الاتصالات في مصر، حيث يوجد توقيع فعلى بين "ضامن" وعدد 5 بنوك داخل مصر لتقديم خدمات مختلفة مثل توفير الدفع عبر ماكينات الشركة، وأيضا بالاشتراك في مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الـPOS وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر وبنك QNB وبنك CIB وبنك المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري، كما تعتمد ضامن بشكل كبير على التعاون مع شركات الاتصالات، 70% من حجم عمل الشركة مع شركات " فودافون - we - أورنج - اتصالات مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات الإليكترونية، على تواجد "ضامن" في السوق المصرية منذ 2018 من حيث التواجد من خلال شبكة تضم 100 ألف نقطة داخل كافة مدن وقرى الجمهورية وتمتلك ضامن أكثر من 26 فرعا على مستوى محافظات مصر، وارتفاع حجم الخدمات خلال عام 2021 من 400 إلى أكثر من 500 خدمة أبرزها سداد فواتير المرافق العامة (الكهرباء – المياه – الغاز) بالإضافة إلى شحن كروت الكهرباء والمياه، سداد فواتير التليفون الارضي والمحمول والإنترنت، ومصروفات المدارس الحكومية والجامعات والتبرعات وسداد اقساط القروض الصغيرة والمتناهية الصغر وشحن الألعاب والعديد من الخدمات الأخرى.

واستثمرنا 100 مليون جنيه مصري في إنشاء البنية التحتية التكنولوجية وجارٍ تطويرها بنفس قيمة رأس المال لمواكبة التحديات المستقبلية وزيادة حجم الأعمال.

وتقوم الشركة، بإنجاز أكثر من 650 ألف عملية ليصبح إجمالي الخدمات المقدمة خلال الشهر 18 مليون عملية ناجحة.

شركة ضامن

تأسست عام 2018 بهدف تقديم حلول الدفع الإلكتروني على مستوى التعاملات المالية التي تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية في إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج ميكنة ورقمنة المدفوعات والتحصيلات وتستمد ضامن الخبرة والدعم في هذا المجال من خلال مؤسسها شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" وهي شركة رائدة ومتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا متكاملة في مجال بناء النظم وتشغيلها ويعتبر من أهم المشروعات التي تقوم بها الشركة هي إدارة صرف المقررات التموينية وصرف الخبز لنحو 20 مليون مواطن يوميًا باستخدام البطاقات الذكية.

ضامن بصدد تصميم تطبيق يكون جاهز خلال العام الحالى تماشيا مع التطور العالمى فى انظمة الدفع وسعيا للتوسع بأحدث الوسائل عبر المحافظ والـQR code الذى سيقلل الكثير من النفقات للدولة بسبب تلف النقود الورقية كما إنه ا تقلص من التهرب الضريبى.