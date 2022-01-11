برلماني يكشف تفاصيل حادثة سقوط سيارة من معدية في النيل بالقناطر (فيديو)

توك شو
سقوط سيارة من معدية
سقوط سيارة من معدية في النيل بالقناطر
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كشف صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، تفاصيل سقوط سيارة من معدية في النيل بمنشأة القناطر والتي أسفرت عن مصرع 8 عمال كانوا عائدين من مكان عملهم.

وقال "عبد القوي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء: "كانوا ساعين لأكل العيش وتفاجئنا بعد الساعة الرابعة مساءً بسقوط السيارة في وجود المعدية في النيل نتيجة اختلال عجلة القيادة أو حدوث مشكلة في السيارة".

وأضاف "الموضوع حاليًا قيد التحقيق في النيابة وتم التحفظ على السائق وكانت السيارة بها 22 شخصًا وتم إنقاذ 14 بمعرفة الأهالي والصيادين وفقد 8 عمال تم استخرج شخصين امبارح واليوم تم العثور على 5 جثث ويتبقى جثة واحدة لطفلة تدعى شروق".

 

مجلس النواب النيابة محافظة المنوفية عضو مجلس النواب منشأة القناطر سقوط سيارة
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