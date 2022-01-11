الأسهم الأوروبية تتعافى بدعم من مكاسب للتكنولوجيا وتفاؤل بشأن أرباح الشركات



دفعت موجة شراء في أسهم التكنولوجيا وتوقعات متفائلة لموسم أرباح الشركات للربع الرابع سوق الأسهم الأوروبية للتعافي اليوم الثلاثاء، بعد أن منيت بخسائر حادة في الجلسات القليلة الماضية قادتها مخاوف حيال تزايد أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8% ليتعافى من أسوأ يوم له في شهر ونصف. وجاءت أسهم التكنولوجيا في مقدمة الرابحين مع صعودها 1.9% بعد أن هوت نحو 8% على مدار الجلسات السبع الماضية.

وكان ارتفاع عوائد السندات حول العالم بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية هذا العام قد أثار خسائر كبيرة في أسهم شركات التنولوجيا وسط قلق المستثمرين بشأن مستقبل أرباح القطاع.