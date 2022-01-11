"فيتش" تكشف موعد رفع أسعار الفائدة في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات جديدة حول معدلات الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتتوقع وكالة التصنيف أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة مرتين في 2022، و4 مرات في 2023، ليصل سعر الفائدة بنهاية 2023 لـ 1.75% ارتفاعًا من 0.5%-0.00% وهو المعدل الحالي للفائدة.

وأقر رئيس الفيدرالي اليوم، جيروم باول، في خطابه بأن معدلات الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض، وبأن التضخم الحالي يضر بالاستقرار السعري، وهو أحد الأهداف التي يطمح الفيدرالي للسيطرة عليه في خطته الحالية.

وقال باول إن الفيدرالي سيتأنى في رفع الفائدة، وربما يظل الاقتصاد الأمريكي متعايشًا مع الفائدة المنخفضة لفترة أطول. ولكن في حال أظهر الاقتصاد تضررًا شديدًا لأهداف الاستقرار السعري، سيكون الفيدرالي جاهز للتدخل.

وارتفع سعر الذهب اليوم لـ 1،816 دولار للأوقية تزامنًا مع خطاب باول، وهبوط مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى المستويات في أربعة أيام، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فيما ارتفع مؤشر ناسداك بعد خطاب باول، ويرتفع نفط برنت بنحو 3.36% بعد الأنباء الإيجابية من شركات إنتاج لقاح كورونا بشأن إصدار لقاحات خاصة بالسلالة أوميكرون.

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