الجنيه الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 23 شهر

سجل الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ ما قبل الجائحة أمام اليورو بدعم من توقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الاسترليني 0.1 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 83.34 بنس لليورو بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020 عند 83.23 بنس.

وأمام العملة الأمريكية، صعد الاسترليني 0.33 بالمئة إلى 1.3620دولار ليحوم حول أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني عندما هبط 1.5 بالمئة في ذلك اليوم بعد أن فاجأ بنك انجلترا السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، زادت توقعات المستثمرين بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم بعد زيادة مفاجئة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.