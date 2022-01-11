معلومات الطاقة تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.41 مليون ب/ي في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 

قالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء، في أول توقعاتها للعام القادم، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 610 آلاف برميل يوميا إلى 12.41 مليون برميل يوميا في 2023.

وبحسب تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة، من المنتظر أن يزيد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 90 ألف برميل يوميا إلى 9.15 مليون برميل يوميا في 2023.

وقال التقرير أيضا إن إجمالي الطلب الأمريكي على النفط من المتوقع أن يسجل زيادة قدرها 330 ألف برميل يوميا في 2023 ليصل إلى 20.92 مليون برميل يوميا.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أشرف بن شرقي يصدم الزمالك بقرار مثير

أخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

ميدو يفتح النار على كيروش "ظلم كل اللاعبين"

عاجل.. ثنائي منتخب مصر يخضع لفحص طبي لتحديد مدى إصابتهم

فارقوا الحياة في الاستقبال.. مأساة 4 أطفال توفوا في حريق شقة سكنية بفيصل

الأفضل والأسوأ.. تقييم لاعبي منتخب مصر أمام نيجيريا

مدرب نيجيريا يكشف سر الفوز على منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع صفقة برازيلية جديدة