معلومات الطاقة تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.41 مليون ب/ي في 2023

قالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء، في أول توقعاتها للعام القادم، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 610 آلاف برميل يوميا إلى 12.41 مليون برميل يوميا في 2023.

وبحسب تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة، من المنتظر أن يزيد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 90 ألف برميل يوميا إلى 9.15 مليون برميل يوميا في 2023.

وقال التقرير أيضا إن إجمالي الطلب الأمريكي على النفط من المتوقع أن يسجل زيادة قدرها 330 ألف برميل يوميا في 2023 ليصل إلى 20.92 مليون برميل يوميا.