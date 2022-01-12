عاجل.. كوريا الشمالية تنفذ تجربة صاروخية خطيرة

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أعلنت كوريا الشمالية، تنفيذ تجربة صاروخية جديدة، لصاروخ فرط صوتي، وفقًا لما أفادت به RT في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وإيرلندا واليابان وبريطانيا في بيان مشترك، الاثنين، كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن أي أنشطة جديدة مزعزعة للاستقرار" بعد اختبارها الأسبوع الماضي صاروخا أسرع من الصوت.


وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي أعمال جديدة مزعزعة للاستقرار، والتخلي عن برامجها المحظورة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية والانخراط في حوار بناء حول هدفنا المشترك في نزع الأسلحة النووية بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية صاروخية تجربة صاروخية جديدة

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عاجل.. كوريا الشمالية تنفذ تجربة صاروخية خطيرة