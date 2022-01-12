أم تترك طفلين في دمياط وتفر هاربة.. وتحرك عاجل من الداخلية

حوادث
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، تفاصيل ترك سيدة لطفلين في دائة قسم دمياط، وفرت هاربة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 9 يناير الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة أول دمياط من الأهالى بقيام إحدى السيدات بترك طفلين صغيرين بدائرة القسم والفرار هاربه.

وأضافت الوزارة: "على الفور انتقلت القوات وتحفظوا على الطفلين وتمكنت من ضبط السيدة وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) وأن الطفلين أبنائها وإنها منفصلة عن والدهما (مقيم حاليًا خارج البلاد)، وبسؤالها عن سبب ترك الطفلين تبين عدم إتزانها".

بإستدعاء كلٍ من (والدها، وشقيقها) أقرا بأنها تعاني من مرض نفسي واستلاماها والأطفال وتعهدا بحسن رعايتهما. 

مركز شرطة وزارة الداخلية شرطة دمياط

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