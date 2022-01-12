ضبط المتهم بقتل زوجته في الدقهلية

ألقت مباحث الدقهلية، القبض على الزوج المتهم بذبح زوجته، بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الجنينة، بمقتل زوجة على يد زوجها.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع مريم محمد عبدالغني عيسى 22 سنة، وبها جرح ذبحي بطول الرقبة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى نبروه.

وتبين بالفحص والتحريات، أن وراء الجريمة زوج المجني عليها، ويدعى أحمد ا. ا. 35 سنة، وتمكن ضباط المباحث من ضبطه بعدما حاول الهرب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

وكشف أحد الجيران تفاصيل الواقعة لـ القاهرة 24 قائلا: إن الزوج خريج كلية الحقوق، وكان يتعاطى المخدرات، ومن ضمنها مخدر الشابو، ونشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، وكنت أسمع الصوت، ولكن فوجئنا بأنه قتلها، ولما طلعنا كانت غارقة في دمها والمنظر كان بشعا.

وأضاف جار الضحية: الزوجة شابة صغيرة، وهي جارتنا، وعمرنا ما سمعنا عنها أي حاجة، وكانت محترمة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، والزوج لا بد أن يأخذ عقابه، يتّم طفلة عمرها 3 سنوات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين مقتل مريم محمد عبد الغنى عيسى 22 عامًا، ذبحًا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى نبروه.